Создание 3х-мерных автомобилей

Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых.

Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять.

В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания.

Тестовое задание:

Нужно выполнить рисунок в кривых, самое оптимальное соотношение схожесть, скорость, цена - будет выбран для выполнения данной работы.

Возможны варианты исполнения различных примочек для визуального улучшения.

Если есть вопросы, можно задавать по почте, указана в контактах либо через ПС.

Расчеты будут проводиться только после выполнения 100% работы и ТОЛЬКО через систему БЕЗОПАСНЫХ РАСЧЕТОВ http://weblancer.net/safe_deals/

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВАМ ПОКАЗАТЬ НЕЧЕГО, ТО ОТРИСУЙТЕ ОБРАЗЕЦ, А НЕ ПИШИТЕ ПРОСТО ЦЕНУ.

Как можно называть цену, ни разу ни делая такой работы.