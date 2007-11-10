Создание 3х-мерных автомобилей

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых.

Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять.

В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания.

Тестовое задание:

Нужно выполнить рисунок в кривых, самое оптимальное соотношение схожесть, скорость, цена - будет выбран для выполнения данной работы.

Возможны варианты исполнения различных примочек для визуального улучшения.

Если есть вопросы, можно задавать по почте, указана в контактах либо через ПС.

Расчеты будут проводиться только после выполнения 100% работы и ТОЛЬКО через систему БЕЗОПАСНЫХ РАСЧЕТОВ http://weblancer.net/safe_deals/

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВАМ ПОКАЗАТЬ НЕЧЕГО, ТО ОТРИСУЙТЕ ОБРАЗЕЦ, А НЕ ПИШИТЕ ПРОСТО ЦЕНУ.

Как можно называть цену, ни разу ни делая такой работы.

16 лет назад
maximmb
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
koten-0k
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
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