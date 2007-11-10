Создание 3х-мерных автомобилей

Требуется создание креативных молодежных дизайнов (флюро, светящихся в темноте и с др. спецэффектами) для печати на футболках и толстовках в стиле: http://gooood.ru А также дизайнов с приколами. Желательно иметь опыт в создании дизайнов для печати ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых.
Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять.
В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания.
Тестовое задание:
Нужно выполнить рисунок в кривых, самое оптимальное соотношение схожесть, скорость, цена - будет выбран для выполнения данной работы.
Возможны варианты исполнения различных примочек для визуального улучшения.
Если есть вопросы, можно задавать по почте, указана в контактах либо через ПС.
Расчеты будут проводиться только после выполнения 100% работы и ТОЛЬКО через систему БЕЗОПАСНЫХ РАСЧЕТОВ http://weblancer.net/safe_deals/
ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВАМ ПОКАЗАТЬ НЕЧЕГО, ТО ОТРИСУЙТЕ ОБРАЗЕЦ, А НЕ ПИШИТЕ ПРОСТО ЦЕНУ.
Как можно называть цену, ни разу ни делая такой работы.
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