Создание креативных дизайнов для молодежной одежды

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок362 просмотра
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Требуется создание креативных молодежных дизайнов (флюро, светящихся в темноте и с др. спецэффектами) для печати на футболках и толстовках в стиле: http://gooood.ru А также дизайнов с приколами.

Желательно иметь опыт в создании дизайнов для печати на одежде. Примеры работ - обязательны.

16 лет назад
cyberrr
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Janier
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Интересные рисунки. Приятный в общении человек. Будем сотрудничать и в дальнейшем.
Замечательный, приятный заказчик. понравилось работать. оплата в сроки. Будем продолжать наше сотрудничество