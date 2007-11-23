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Создание креативных дизайнов для молодежной одежды
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание креативных молодежных дизайнов (флюро, светящихся в темноте и с др. спецэффектами) для печати на футболках и толстовках в стиле: http://gooood.ru А также дизайнов с приколами.
Желательно иметь опыт в создании дизайнов для печати на одежде. Примеры работ - обязательны.
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