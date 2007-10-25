Векторные иллюстрации

Неодходимо нарисовать картинку в виде плюшевого кота разорванного в клочья. Чем страшнее и ужаснее будет выглядеть этот котик тем лучше:) Можно добавить немножечко крови. Короче примерно уже должны представить картину. Можно его еще к стене ...
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Нужны несколько векторных иллюстраций:
Черепушки с новогодней шапкой и разными эмоциями, около 4-х.
Иллюстрации с цветной заливкой.
Работы нужно подготовить к пятнице.
Интерисует цена.
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