Векторные иллюстрации

Неодходимо нарисовать картинку в виде плюшевого кота разорванного в клочья. Чем страшнее и ужаснее будет выглядеть этот котик тем лучше:) Можно добавить немножечко крови. Короче примерно уже должны представить картину. Можно его еще к стене ...