Пиктограммы в векторе

В файле находится 12 пиктограмм, выполненные в разных стилях. Необходимо отрисовать их в векторе в стиле как нижние 5 пиктограмм, например в верхних пиктограммах у людей руки заканчиваются полукругами или "углом", а в нижних просто "отрезаны", в общем надо все пиктограммы подвести под стиль нижних пяти.

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