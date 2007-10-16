Дизайн пластиковой карты

Нужно сделать в COREL макет дизайна дисконтной карты нашей фирмы. Проблема основная в том что основная картинка, символизирующая нашу фирму есть только в .jpg варианте, а нам предоставить нужно в кореловском варианте.

Кто сможет сделать? Если сделаете хорошо и НЕ ДОРОГО, предоставлю ещё заказ, для другой фирмы макет ещё нужен будет... Там проблем не будет подобных.

Жду комментариев с ЦЕНАМИ и СРОКАМИ!

P.S."Портфолио с подобными работами приветствуется"!