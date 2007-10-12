Проект-Конкурс. Нужны 170 иллюстраций.

Необходимо нарисовать 12 картинок размером 500 на 600, согласно описанию, в стиле уже существующего оформления портала. В приложение описание картинок. Просьба высылать эскизы на ящик [email protected] или ICQ 388519914. Изменил категорию, как более подходящую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 170 иллюстраций в общей сложности, количество участников не ограничено. Принимаются работы в любой технике, включая цифровую графику и 3D.
Конечный результат – оформление двух этажей развлекательного комплекса постерами с работами:
на одном – ФАНАРТ.
на втором – СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
Соотношение работ - 50 на 50%.
На данный момент фонд проекта составляет более 1.500.000 руб. (примерно 60.000 $) Каждая выбранная иллюстрация, после оформления договора, будет оплачена.
Прошедшие конкурсный отбор и принятые к размещению работы:
170 работ по 7500 руб каждая.
С авторами выбранных работ будет заключен договор, они передадут свои работы, и им будут выплачены деньги.
ФАНАРТ
Работы с персонажами из популярных мультфильмов.
Тут можно и нужно похулиганить - берем узнаваемую сцену из известного фильма (картину известного художника), смешиваем с мультперсонажами, добавляем немного юмора и позитива. Главное чтоб получилось весело, вкусно и со смыслом.
В качестве примера фанарта можно посмотреть работы А.Кузнецова:
www.hiero.ru/Akuaku/Cheburaki - из серии Чебураки
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:
-ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
Творческая работа полностью на усмотрение автора, любая тема, любая стилистика, любой сюжет. Главное, чтобы картина была интересна для зрителей.
-ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
Можно выставлять готовые работы сделанные для себя (не проданные и не сделанные под заказ)
Если заинтересованы, для более подробной информации пишите на мыло.
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