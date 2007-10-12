Проект-Конкурс. Нужны 170 иллюстраций.

# 1 — $

Необходимо создать 170 иллюстраций в общей сложности, количество участников не ограничено. Принимаются работы в любой технике, включая цифровую графику и 3D.

Конечный результат – оформление двух этажей развлекательного комплекса постерами с работами:

на одном – ФАНАРТ.

на втором – СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Соотношение работ - 50 на 50%.

На данный момент фонд проекта составляет более 1.500.000 руб. (примерно 60.000 $) Каждая выбранная иллюстрация, после оформления договора, будет оплачена.

Прошедшие конкурсный отбор и принятые к размещению работы:

170 работ по 7500 руб каждая.

С авторами выбранных работ будет заключен договор, они передадут свои работы, и им будут выплачены деньги.

ФАНАРТ

Работы с персонажами из популярных мультфильмов.

Тут можно и нужно похулиганить - берем узнаваемую сцену из известного фильма (картину известного художника), смешиваем с мультперсонажами, добавляем немного юмора и позитива. Главное чтоб получилось весело, вкусно и со смыслом.

В качестве примера фанарта можно посмотреть работы А.Кузнецова:

www.hiero.ru/Akuaku/Cheburaki - из серии Чебураки

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:

-ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Творческая работа полностью на усмотрение автора, любая тема, любая стилистика, любой сюжет. Главное, чтобы картина была интересна для зрителей.

-ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Можно выставлять готовые работы сделанные для себя (не проданные и не сделанные под заказ)

Если заинтересованы, для более подробной информации пишите на мыло.