Проект-Конкурс. Нужны 170 иллюстраций.

$60000
Иллюстрации и РисункиЗакрыт33 заявки1401 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Необходимо создать 170 иллюстраций в общей сложности, количество участников не ограничено. Принимаются работы в любой технике, включая цифровую графику и 3D.

Конечный результат – оформление двух этажей развлекательного комплекса постерами с работами:

на одном – ФАНАРТ.

на втором – СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Соотношение работ - 50 на 50%.

На данный момент фонд проекта составляет более 1.500.000 руб. (примерно 60.000 $) Каждая выбранная иллюстрация, после оформления договора, будет оплачена.

Прошедшие конкурсный отбор и принятые к размещению работы:

170 работ по 7500 руб каждая.

С авторами выбранных работ будет заключен договор, они передадут свои работы, и им будут выплачены деньги.

ФАНАРТ

Работы с персонажами из популярных мультфильмов.

Тут можно и нужно похулиганить - берем узнаваемую сцену из известного фильма (картину известного художника), смешиваем с мультперсонажами, добавляем немного юмора и позитива. Главное чтоб получилось весело, вкусно и со смыслом.

В качестве примера фанарта можно посмотреть работы А.Кузнецова:

www.hiero.ru/Akuaku/Cheburaki - из серии Чебураки

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО:

-ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

Творческая работа полностью на усмотрение автора, любая тема, любая стилистика, любой сюжет. Главное, чтобы картина была интересна для зрителей.

-ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Можно выставлять готовые работы сделанные для себя (не проданные и не сделанные под заказ)

Если заинтересованы, для более подробной информации пишите на мыло.

16 лет назад
Galigo
L Alexander 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Дизайн игрового портала

    $800

    Необходимо нарисовать 12 картинок размером 500 на 600, согласно описанию, в стиле уже существующего оформления портала. В приложение описание картинок. Просьба высылать эскизы на ящик [email protected] или ICQ 388519914. Изменил категорию, как более подходящую.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Картинка с телефонами

    $3

    Нужно сделать картинку с тремя телефонами на красный фон шапки сайта www.skladtorg.ru Телефоны: 5438902,5438903, 2260296 Она наверное прозрачная должна быть? Глядите сами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Человек на кресле для сайта

    Интересует отрисовка человека (современного бизнесмена)на модно-красивом кресле руководителя, в стильном костюме с визиткой в руке. Размер рисунка должен быть 650х700 (для размещения на стр. сайта) Качество отрисовки должно быть реалистично. Образец старого варианта будет выслан на контактый ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рисунок куклы для сборно-разборной аппликации

    Нарисовать куклу в стиле Барби-Брац, некоторые части которой разнесены по слоям. Включая и выключая слои можно показать или скрыть нужные части и таким образом создать «свой» вариант куклы, который затем можно распечатать, вырезать и собрать. Остальное в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать эскизы

    Эсть придуманные идеи по позиционированию одной компании на рынке Украины. Необходимо представить их в эскизной форме. Требуются услуги художника. Обязательное условие - месторасположение - Киев. Жду Ваших предложений.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно нужен рисованный трансформер-робот

    $100

    у нас есть макет сайта и персонаж: трансформер. Идея была такая: даже самая современная техника нуждается в масле (трансформер пьет масло). Но трансформер получился мультяшным. Заказчики хотели бы видеть его более техничным, что ли, более строгим, динамичным чтобы ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад