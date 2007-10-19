Рисунок куклы для сборно-разборной аппликации

Требуется удалить с картинки домен сайта автора. Всего их около 50шт. От вас цена за штуку и сроки исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать куклу в стиле Барби-Брац, некоторые части которой разнесены по слоям.
Включая и выключая слои можно показать или скрыть нужные части и таким образом создать «свой» вариант куклы, который затем можно распечатать, вырезать и собрать.
Остальное в приколотом файле.
Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.
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