Рисунок куклы для сборно-разборной аппликации

Натальей были представлены несколько эскизов, которые подтвердили ее квалификацию и понимание задачи. После согласования нюансов, работа была выполнена на высшем уровне и с опережением графика. Показательно, что человек готов сделать даже больше, чем требуется и без соплей о предоплате. Весь пул подобных работ будет передан Наталье.