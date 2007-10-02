Дизайн фотошаблонов

Фотоцентр приглашает на удаленную работу внештатного дизайнера для создания макетов фотошаблонов учащимся и выпускникам школ, колледжей и вузов.

Основные требования к кандидату: художественный вкус, нестандартный подход к решению поставленной задачи, инициативность. Знание прикладных графических пакетов. Наличие портфолио, в котором представлены работы по дизайну аналогичных проектов - фотошаблонам!

Объем работ стабильный, есть перспектива постоянных заказов. Оплата по факту, за каждый принятый макет фотошаблона.

Кому интересно, убедительная просьба указывать свои предложения по стоимости и дополнительную информацию.

ТЗ имеется.