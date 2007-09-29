Нарисовать иллюстрацию для главной странице сайта, креативно ,красиво. Должно быть нарисована как бы комната художника со всеми примечаниями, в веселом стиле, вообщем чтобы было креативно и очень красиво. Ваши цены и сроки. В личку не пишите плиз.Немного хочу объяснить что требуется, то что вы нарисуете будет позже за анимировано, и станет главной страницей одной компании, что должно быть нарисована, как бы подвал художника, с хламом, картинами, красками, и т.д. , стиль как бы такой по типу aduiart.ru/ (подобный но более красочно и больше деталей) / Стиль рисоки как в игре Сибирь. (кто играл знает)