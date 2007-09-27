Шапка для сайта

Есть сайт www.primtrava.com (Травы Приморья)

В настоящий момент в его шапке присутствует flash картинка. В новой версии сайта я хочу от нее отказаться. Верстка новой версии прилагается в файле.

Вам предлагается создать интересный лого баннер (в gif) в левой верхней части экрана. Причем так, чтобы лого удачно вписалось в предложенную цветовую гамму. Что именно нужно - неброско со вкусом написать Травы Приморья. Хочу сразу заметить, что это не разработка логотипа. Поэтому точная прорисовка и представление в 2 цветах мне не нужно.

Причем нужно 2 логотипа:

1. основной

2. с новогодней тематикой

размер картинки: 215+100 пикселов

новогодняя тематика - это основной логотип. Но какие-то элементы прикрыты снегом, еловой веткой или невзначай развешанными елочными шарами.

В итоге хочу получить 2 готовых файла и 2 файла этих же картинок, но в "разобранном" (т.е. как сохраненный проект).

icq 212-757-885 сразу говорите, что по поводу дизайна