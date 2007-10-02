Поправить картинку

Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с полезными заданиями. Задания в разделах следующие (см. прикреплённый рисунок): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь есть рисунки нарисованные до половины, вторую половину рисует ребёнок); 2) дорожки (есть ...
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нужно поменять 2 номера телефона на картинке http://www.a-shop.ru/images/phones.gif
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