Отрисовка скина по заданному макекту

Нужен эксклюзивный контент (рисунки и текст) для детского сайта в разделы с полезными заданиями. Задания в разделах следующие (см. прикреплённый рисунок): 1) дорисуй половинку рисунка (здесь есть рисунки нарисованные до половины, вторую половину рисует ребёнок); 2) дорожки (есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!
Необходиом отрисовать по задданому макету скин для приложения. Желательно отрисовать во флэше,если не владеете этой программой,то ничего страшного ,можно отрисовать либо в фотошопе, либо в иллюстраторе.
Сама отрисовка простейшая, скин должен напоминать внешне Sony Play Station.
Сроки вечер сегодняшнего дня.
Свои предложения скидывайте на почту [email protected]
Просьба,писать только на почту.
Если сработаемся-постоянные заказы гарантирвоаны.
В заранее благодарю всех откликнувшихся!
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Есть сайт www.primtrava.com (Травы Приморья) В настоящий момент в его шапке присутствует flash картинка. В новой версии сайта я хочу от нее отказаться. Верстка новой версии прилагается в файле. Вам предлагается создать интересный лого баннер (в gif) ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3
нужно поменять 2 номера телефона на картинке http://www.a-shop.ru/images/phones.gifИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Размер 388(ширина) х 575. Jpg. Примеры на http://www.web-kniga.com и в прикрепленном файле. Простой коллаж. Название – Четыре дня Автор - Яиков Виктор На обложке рисунок, выражающий следующее содержание: Маленький мальчик, играя с мячом, попадает под машину. Получает страшные увечья и, страдая ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Требуется иллюстрация для схемы работы www.ShopXML.com , то есть схемы дропшиппинга (http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_shipping) коий полностью автоматизирован. Иллюстрация должна быть нацелена на конкретную страну, то есть подразумевается что вебмастер из конкретной страны. Первый образец должен быть для ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимы художники на некоммерческой основе для одного ККИ проекта. Некоммерческая основа в данном случае подразумевает обязательную оплату иллюстраций, но не сразу, а после запуска проекта в продажу. Искомая тематика - фентези За всеми подробностями обращайтесь по icq ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад
Всё наверное уже слышали,что можно на футболки переводить принты или печатать фотографии.... Так вот.Нужно нарисовать уникальные и оригинальные приниты(графика,арт) неочень слодной структуры. Пример таких принтов здесь http://art-t-shok.ru/arttshok.htm (Раздел "Каталог" а там "Графика" или "Aрт". К каждому ...Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Необходимо просто подабрать картинку для бесплатного шаблона Joomla JJ Serenity - http://www.joomla24.com/remository/Download/Joomla_1.0.x_Templates_I/Templates_from_JoomlaJunkie/JJ_Serenity.html Картинка должна быть такого же размера как и оригинальная + должна сочитатся с дизайном. Если есть возможность, то можно присылать мне в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно раскрасить изображение в таком стиле. Оставляйте свои цены и срокиИллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт16 лет назад
Дорогие любители тяжёлой музыки, Sympho Doom-Black группа Pantheon выпускает свой дебютный альбом и нуждается в дизайне обложки. В качестве оплаты можем предложить долларов 20(если дизайн будет оочень успешним, то больше), а в качестве благодарности - ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт16 лет назад