Отрисовка скина по заданному макекту

Всем доброго времени суток. Необходимо просто подабрать картинку для бесплатного шаблона Joomla JJ Serenity - http://www.joomla24.com/remository/Download/Joomla_1.0.x_Templates_I/Templates_from_JoomlaJunkie/JJ_Serenity.html Картинка должна быть такого же размера как и оригинальная + должна сочитатся с дизайном. Если есть возможность, то можно присылать мне в ...