Нарисовать эскизы

у нас есть макет сайта и персонаж: трансформер. Идея была такая: даже самая современная техника нуждается в масле (трансформер пьет масло). Но трансформер получился мультяшным. Заказчики хотели бы видеть его более техничным, что ли, более строгим, динамичным чтобы ...
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Эсть придуманные идеи по позиционированию одной компании на рынке Украины. Необходимо представить их в эскизной форме. Требуются услуги художника. Обязательное условие - месторасположение - Киев. Жду Ваших предложений.
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