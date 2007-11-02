Необходимо нарисовать человека в стиле советских плакатов 40-50х годов. Человек должен быть изображен не в полный рост, для того чтобы было четко видно лицо и выглядеть врачом, т.е. иметь соответствующие атрибуты. Лицо должно выражать уверенность ...
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Здравствуйте!
Нужно найти студийный фон. к сожалению самостоятельно найти его в сети не получается :(
Мы записали интервью на зелёную стенку, а теперь хотим обработать его, то есть поставить соответствующий студийный фон. Никаких надмисей не надо, пусть это будет выглядеть, что съёмка велась в одной из каких-либо студий.
Клип записывался с 2х мест.
1. Камера на ведущего
2. Камера на интервьюируемого
Нужно подобрать фон для с 2х сторон, чтобы выглядело это так, как будто запись велась на профессиональной студии.
Жду ваших предложений.
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