Здравствуйте!

Нужно найти студийный фон. к сожалению самостоятельно найти его в сети не получается :(

Мы записали интервью на зелёную стенку, а теперь хотим обработать его, то есть поставить соответствующий студийный фон. Никаких надмисей не надо, пусть это будет выглядеть, что съёмка велась в одной из каких-либо студий.

Клип записывался с 2х мест.

1. Камера на ведущего

2. Камера на интервьюируемого

Нужно подобрать фон для с 2х сторон, чтобы выглядело это так, как будто запись велась на профессиональной студии.

Жду ваших предложений.