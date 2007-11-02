Студийный фон.

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок373 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно найти студийный фон. к сожалению самостоятельно найти его в сети не получается :(

Мы записали интервью на зелёную стенку, а теперь хотим обработать его, то есть поставить соответствующий студийный фон. Никаких надмисей не надо, пусть это будет выглядеть, что съёмка велась в одной из каких-либо студий.

Клип записывался с 2х мест.

1. Камера на ведущего

2. Камера на интервьюируемого

Нужно подобрать фон для с 2х сторон, чтобы выглядело это так, как будто запись велась на профессиональной студии.

Жду ваших предложений.

16 лет назад
Vivat
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
SkyLandanimst
Денис 
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
$20
5 дней
Денис очень ответственный исполнитель! Быстро и качественно сделал нужную работу, а главное во время. Меня порадовала оперативность. Так же приемлимо договорились по цене! Рекомендую!
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