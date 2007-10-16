Рисунок человека для рекламной листовки

Необходимо нарисовать человека в стиле советских плакатов 40-50х годов. Человек должен быть изображен не в полный рост, для того чтобы было четко видно лицо и выглядеть врачом, т.е. иметь соответствующие атрибуты. Лицо должно выражать уверенность в своих силах, доброжелательность. Направление взгляда — прямо на зрителя. Пол не имеет особого значения, главное чтобы лицо привлекало внимание. Рисунок предназначается для офсетной печати, поэтому надо использовать не более 4-х цветов.

Пример плакатов, содержащих нечто похожее:

http://otpada.net/uploads/posts/1163851471_5.jpg

http://otpada.net/uploads/posts/1163851511_10.jpg

http://otpada.net/uploads/posts/1163851818_27.jpg