Рисунок человека для рекламной листовки

Фотоцентр приглашает на удаленную работу внештатного дизайнера для создания макетов фотошаблонов учащимся и выпускникам школ, колледжей и вузов. Основные требования к кандидату: художественный вкус, нестандартный подход к решению поставленной задачи, инициативность. Знание прикладных графических пакетов. Наличие ...
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Необходимо нарисовать человека в стиле советских плакатов 40-50х годов. Человек должен быть изображен не в полный рост, для того чтобы было четко видно лицо и выглядеть врачом, т.е. иметь соответствующие атрибуты. Лицо должно выражать уверенность в своих силах, доброжелательность. Направление взгляда — прямо на зрителя. Пол не имеет особого значения, главное чтобы лицо привлекало внимание. Рисунок предназначается для офсетной печати, поэтому надо использовать не более 4-х цветов.
Пример плакатов, содержащих нечто похожее:
http://otpada.net/uploads/posts/1163851471_5.jpg
http://otpada.net/uploads/posts/1163851511_10.jpg
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