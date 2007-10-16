Рисунок человека для рекламной листовки

$250
Иллюстрации и РисункиЗавершен11 заявок413 просмотров
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Необходимо нарисовать человека в стиле советских плакатов 40-50х годов. Человек должен быть изображен не в полный рост, для того чтобы было четко видно лицо и выглядеть врачом, т.е. иметь соответствующие атрибуты. Лицо должно выражать уверенность в своих силах, доброжелательность. Направление взгляда — прямо на зрителя. Пол не имеет особого значения, главное чтобы лицо привлекало внимание. Рисунок предназначается для офсетной печати, поэтому надо использовать не более 4-х цветов.

Пример плакатов, содержащих нечто похожее:

http://otpada.net/uploads/posts/1163851471_5.jpg

http://otpada.net/uploads/posts/1163851511_10.jpg

http://otpada.net/uploads/posts/1163851818_27.jpg

16 лет назад
vikey
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
sveta-design
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Работой доволен. Я получил именно то, что мне было нужно. Понравилась как художественная часть, так и внимательное отношение к моим запросам. Гармоничное соотношение цены и качества.
Хороший заказ за хорошую цену. Рекомендую
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