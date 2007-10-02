Срочно нужен рисованный трансформер-робот

у нас есть макет сайта и персонаж: трансформер. Идея была такая: даже самая современная техника нуждается

в масле (трансформер пьет масло). Но трансформер получился мультяшным.

Заказчики хотели бы видеть его более техничным, что ли, более строгим, динамичным

чтобы графика не была мультяшная.

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