Срочно нужен рисованный трансформер-робот

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок406 просмотров
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у нас есть макет сайта и персонаж: трансформер. Идея была такая: даже самая современная техника нуждается

в масле (трансформер пьет масло). Но трансформер получился мультяшным.

Заказчики хотели бы видеть его более техничным, что ли, более строгим, динамичным

чтобы графика не была мультяшная.

Присылайте эскизы на [email protected]

16 лет назад
p_ola
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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