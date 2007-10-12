Дизайн плаката А2 (1 лист)

у нас есть макет сайта и персонаж: трансформер. Идея была такая: даже самая современная техника нуждается в масле (трансформер пьет масло). Но трансформер получился мультяшным. Заказчики хотели бы видеть его более техничным, что ли, более строгим, динамичным чтобы ...