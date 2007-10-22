Дизайн игрового портала

$800
Иллюстрации и РисункиЗавершен32 заявки630 просмотров
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Необходимо нарисовать 12 картинок размером 500 на 600, согласно описанию, в стиле уже существующего оформления портала. В приложение описание картинок. Просьба высылать эскизы на ящик [email protected] или ICQ 388519914.

Изменил категорию, как более подходящую.

16 лет назад
cetegus
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$75
Вполне доволен работой уважаемого Дмитрия Александровича. Быстро и с должным качеством. Рекомендую.
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