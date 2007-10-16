Нужен рисунок (фотостудия)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт16 заявок414 просмотров
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Фото студия:

Сидит оч. красивая девушка на стуле (нога на ногу), рядом с ней зонтики, напротив неё стоит фотограф с камерой (canon EOSD20 например), камера на триноге, на полу сумка от камеры, за фотогрофом полка с инвентарём фоторафа - линзы, фильтры и прочая утварь.

Рисунок для сайта - должны быть такие части его, что можно растянуть или наоборот сжать.

16 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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