Нужен рисунок (фотостудия)

Фото студия:

Сидит оч. красивая девушка на стуле (нога на ногу), рядом с ней зонтики, напротив неё стоит фотограф с камерой (canon EOSD20 например), камера на триноге, на полу сумка от камеры, за фотогрофом полка с инвентарём фоторафа - линзы, фильтры и прочая утварь.

Рисунок для сайта - должны быть такие части его, что можно растянуть или наоборот сжать.