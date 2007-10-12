Создание vip-аватар

задумка следующая: нужно записать на цифровую видеокамеру как рисуются примерно 10 картинок. в стиле комиксов. т.е. чтоб была видна рисующая рука, холст, и то, что выходит. - запечатлеть как появляется комикс из примерно 10 картинок! вот примерно как ...