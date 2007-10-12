Рисование комиксов

задумка следующая:

нужно записать на цифровую видеокамеру как рисуются примерно 10 картинок.

в стиле комиксов. т.е. чтоб была видна рисующая рука, холст,

и то, что выходит. - запечатлеть как появляется комикс из примерно 10 картинок!

вот примерно как здесь: только без интима)

http://www.youtube.com/watch?v=uKL1Pvp2UfY

качество нужно примерно такое же.

главное чтоб всё было видно.

всё это потом будет ускорено и получится история. это уже сделаю я)

и положена на вот такую песню. в видео будет светится ваша фамилия/ник.

Просьба ссылку на портфолио скидывать на sasbrail( собакагав )mail.ru

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