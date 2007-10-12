Рисование комиксов

Необходимо нарисовать 12 картинок размером 500 на 600, согласно описанию, в стиле уже существующего оформления портала. В приложение описание картинок. Просьба высылать эскизы на ящик [email protected] или ICQ 388519914. Изменил категорию, как более подходящую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задумка следующая:
нужно записать на цифровую видеокамеру как рисуются примерно 10 картинок.
в стиле комиксов. т.е. чтоб была видна рисующая рука, холст,
и то, что выходит. - запечатлеть как появляется комикс из примерно 10 картинок!
вот примерно как здесь: только без интима)
http://www.youtube.com/watch?v=uKL1Pvp2UfY
качество нужно примерно такое же.
главное чтоб всё было видно.
всё это потом будет ускорено и получится история. это уже сделаю я)
и положена на вот такую песню. в видео будет светится ваша фамилия/ник.
Просьба ссылку на портфолио скидывать на sasbrail( собакагав )mail.ru
отрывок:
- Похожие заказы
- $800Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $60000
Необходимо создать 170 иллюстраций в общей сложности, количество участников не ограничено. Принимаются работы в любой технике, включая цифровую графику и 3D. Конечный результат – оформление двух этажей развлекательного комплекса постерами с работами: на одном – ФАНАРТ. на втором ...Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $350
Нужно сдлеать дизайн календаря А2 (1 листик) с 12 месяцами... название + будут картинки-карикатуры... цветные!..... все подробности по icq 348416369 [email protected] Дмитрий!Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать 12 иллюстраций для календаря формата А2. Подробности при личной переписке.Завершен16 лет назад
- $3
Нужно сделать картинку с тремя телефонами на красный фон шапки сайта www.skladtorg.ru Телефоны: 5438902,5438903, 2260296 Она наверное прозрачная должна быть? Глядите сами.Завершен16 лет назад
Интересует отрисовка человека (современного бизнесмена)на модно-красивом кресле руководителя, в стильном костюме с визиткой в руке. Размер рисунка должен быть 650х700 (для размещения на стр. сайта) Качество отрисовки должно быть реалистично. Образец старого варианта будет выслан на контактый ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нарисовать куклу в стиле Барби-Брац, некоторые части которой разнесены по слоям. Включая и выключая слои можно показать или скрыть нужные части и таким образом создать «свой» вариант куклы, который затем можно распечатать, вырезать и собрать. Остальное в ...Завершен16 лет назад
Требуется удалить с картинки домен сайта автора. Всего их около 50шт. От вас цена за штуку и сроки исполнения.Закрыт16 лет назад
- $15
Нужно перевести в вектор логотип Прямо сейчас и качественно. Пожалуйста, ссылки на портфолио. Пожалуйста, указывайте сколько Вам нужно времени.Завершен16 лет назад
Эсть придуманные идеи по позиционированию одной компании на рынке Украины. Необходимо представить их в эскизной форме. Требуются услуги художника. Обязательное условие - месторасположение - Киев. Жду Ваших предложений.Закрыт16 лет назад