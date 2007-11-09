Требуется перерисовать/дорисовать, одним словом адаптировать существующие дизайны мишек, (изображение в приложении), в соответствии с поставленной нами задачей, из них будет делаться что-то подобное (изображение в приложении), на выходе должны быть картинки в photoshop, с качеством для полиграфии.

Жду от вас реальных предложений, стоимости и сроков.