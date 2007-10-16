Доработка интерьеров

Необходимо нарисовать 12 картинок размером 500 на 600, согласно описанию, в стиле уже существующего оформления портала. В приложение описание картинок. Просьба высылать эскизы на ящик [email protected] или ICQ 388519914. Изменил категорию, как более подходящую.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется художник-иллюстратор для доделки нескольких векторных интеръеров (AI формат) под флеш игру. Доработки -преимущественно косметичского плана.
Без художественных работ в портфолио – не пишите. Срок – сутки. Пример интерьера в аттаче.
Пишите на почту - [email protected]
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