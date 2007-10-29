4 рисунка для WEB-сервиса

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок316 просмотров
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Нужны рисунки образов хиппи, компьютерного гения и клерка, с соответствующими подписями на английском, в едином стиле с лёгким юмором (400*400 пикселей). А также рисунок партбилета с местом под фото (Party-membership card) (400*200 пикселей).

16 лет назад
TNDenis
Denis Tyrsin 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Jenishbek
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали, правки только по делу. Рекомендую!
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