Требуется перерисовать/дорисовать, одним словом адаптировать существующие дизайны мишек, (изображение в приложении), в соответствии с поставленной нами задачей, из них будет делаться что-то подобное (изображение в приложении), на выходе должны быть картинки в photoshop, с качеством ...
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Вот под такой дизайн http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/16367.html нужно нарисовать схему проезда. Москва. Ленинградский проспект. Желательно представлять себе это место и желательно показать уже какие-то сделанные схемы. За простую схему готов заплатить 10 долл., за что-то более стоящее - дороже, но вряд ли более 30. Размер примерно 500 на 400 пикселей...
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