Вот под такой дизайн http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/16367.html нужно нарисовать схему проезда. Москва. Ленинградский проспект. Желательно представлять себе это место и желательно показать уже какие-то сделанные схемы. За простую схему готов заплатить 10 долл., за что-то более стоящее - дороже, но вряд ли более 30. Размер примерно 500 на 400 пикселей...