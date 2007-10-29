Создание картинок для шапки сайта. Недвижимость.

$250
Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок578 просмотров
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Нужно 5 контекстных шапок: Главная, Услуги, Каталог недвижимости, Публикации, Контакты.

Характеристики картинки:

Ширина 898 точек;

Высота 190 точек;

Разрешение от 108 точек/дюйм;

Размер 20 – 100 кб.;

Формат JPG.

Задачи сайта: продажа недвижимости за рубежом.

Принятых вариантов может быть несколько.

Пожалуйста, оцените свои возможности, нужна строго профессиональная графика.

16 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$100
Отличный исполнитель. Татьяна сделала все качественно и в срок. Хороший профессионал. Никаких претензий, пока только положительные эмоции. Всем советую и рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество. Прекрасный заказчик, деловой, умеющий четко и ясно ставить намеченные задачи. Грамотное и тонким психологизмом ТЗ. С таким заказчиком приятно иметь дело.
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Охарактеризую Александра как четкого и серьезного заказчика! Грамотное, подробное, и продуманное ТЗ, с описанием всех пожеланий и требований. Постоянно на связи, быстрое реагирование на эскизы, просто приятно работать. Рекомендую!
Bandicoot
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Качество полученной работы значительно превосходит её стоимость! Работа выполнена строго в срок. Рекомендую всем заказчикам как профи-дизайнера, который безошибочно реализует Ваши самые смелые идеи!
Великолепный заказчик, выдал отличное Т3, что даже не было вопросов. Я рекомендую!
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
3 дня
Дмитрий проявил себя как оперативного, корректного и чётко понимающего поставленные задачи специалиста-дизайнера. Не жалея своего времени, предоставил готовую работу досрочно. Благодарю Вас за участие в проекте!!!
Чётко поставленная задача. Оперативное реагирование на обращения. Хороший заказчик. Приятная совместная работа. Рекомендую.
MW-Studio
Владимир 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
16 лет назад
$250
Владимир проявил себя как высококлассного специалиста в области дизайна и графики. Во время сотрудничества он был предельно корректен в общении, вежлив, пунктуален и лаконичен. Получил работу досрочно. Рекомендую как креативного, творческого специалиста в области графики, который готов выполнить сложные и трудоёмкие задачи строго в срок и с превосходным качеством.
Получил чёткое и понятное ТЗ. Заказчик был корректен и лаконичен. Было приятно работать. Рекомендую.
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