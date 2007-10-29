Создание картинок для шапки сайта. Недвижимость.

Владимир проявил себя как высококлассного специалиста в области дизайна и графики. Во время сотрудничества он был предельно корректен в общении, вежлив, пунктуален и лаконичен. Получил работу досрочно. Рекомендую как креативного, творческого специалиста в области графики, который готов выполнить сложные и трудоёмкие задачи строго в срок и с превосходным качеством.