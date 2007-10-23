Обрисовать от руки 4 картинки

Нужно сделать в COREL макет дизайна дисконтной карты нашей фирмы. Проблема основная в том что основная картинка, символизирующая нашу фирму есть только в .jpg варианте, а нам предоставить нужно в кореловском варианте. Кто сможет сделать? Если ...