Надо нарисовать картинку!

Неодходимо нарисовать картинку в виде плюшевого кота разорванного в клочья.

Чем страшнее и ужаснее будет выглядеть этот котик тем лучше:) Можно добавить немножечко крови. Короче примерно уже должны представить картину. Можно его еще к стене прибить:))) Вариантов можно придумать кучу. Желательно чтобы был на темном фоне.

Не знаю сколько это будет стоить, предлагайте свою цену. Но только в пределах разумного.

Пишите в личку или на емейл: [email protected]