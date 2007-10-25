Серия рисунков на тему античного Рима

Надо: Нарисовать пошаговую инструкцию по забиванию гвоздей в четырех картинках в стиле как в прикрепленном файле . На первой картинке изображен человек в пиджаке и галстуке, которому нужно для чего-либо (проявляйте фантазию) прибить гвоздь. Он изображен ...