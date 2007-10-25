Создание шуточной инструкции

Надо:

Нарисовать пошаговую инструкцию по забиванию гвоздей в четырех картинках в стиле как в прикрепленном файле . На первой картинке изображен человек в пиджаке и галстуке, которому нужно для чего-либо (проявляйте фантазию) прибить гвоздь. Он изображен с гвоздем и молотком в руках. На второй он, держа гвоздь, попадает себе по пальцу молотком. На третей гвоздь и молоток динамично летят в корзину. На четвертой он сидит с грустной рожей и забинтованным пальцем за компьютером с невозможностью нажимать на клавиатуру. А в качестве фона - человек в рабочей одежде, забивающий гвоздь. И надпись шрифтом агитационных плакатов СССР "Занимайся СВОИМ делом!"

Особого качества графического файла не требуем (JPEG можно обычный), главное творческий подход.