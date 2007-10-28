Отрисовка оружия, амуниции и пр. для онлайн игры.

Нужен человек, хорошо владеющий компьютерной кистью, так как задания будут не совсем простые.

Для некой онлайн игры требуется отрисовать оружия, амуницию и многое другое в цвете. Картинок планируется огромная масса. Картинка должна быть 1 большая (в районе 500х500), и 1 маленькая в районе 50х50. Примерное количество картинок - 500 и больше. Интересуют ваши предложения за единицу при таких обьёмах. Если качество устроит после демонстрации 1 картинки - будет постоянное сотрудничество. В аттаче - образ персонажа с пустыми слотами.