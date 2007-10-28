Отрисовка оружия, амуниции и пр. для онлайн игры.

Нужна серия рисунков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, хорошо владеющий компьютерной кистью, так как задания будут не совсем простые.
Для некой онлайн игры требуется отрисовать оружия, амуницию и многое другое в цвете. Картинок планируется огромная масса. Картинка должна быть 1 большая (в районе 500х500), и 1 маленькая в районе 50х50. Примерное количество картинок - 500 и больше. Интересуют ваши предложения за единицу при таких обьёмах. Если качество устроит после демонстрации 1 картинки - будет постоянное сотрудничество. В аттаче - образ персонажа с пустыми слотами.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Покупаем электронные открытки. Размер открытки: 500х500 пикселей. Цены, сроки - обсудим при переписки.Иллюстрации и Рисунки45 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо нарисовать обоину для рабочего стола. На тему "Реклама нашего WebMoney центра Money73.ru" Чтобы клиенты нашего центра, ставили эту обоину на свой рабочий стол! Кто сможет сделать за не большую плату?Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны несколько векторных иллюстраций: Черепушки с новогодней шапкой и разными эмоциями, около 4-х. Иллюстрации с цветной заливкой. Работы нужно подготовить к пятнице. Интерисует цена.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт16 лет назад
Неодходимо нарисовать картинку в виде плюшевого кота разорванного в клочья. Чем страшнее и ужаснее будет выглядеть этот котик тем лучше:) Можно добавить немножечко крови. Короче примерно уже должны представить картину. Можно его еще к стене ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт16 лет назад
требуется серия рисунков на тему античного Рима. темы - архитектурная, портрет, военная. техпараметры - рисунки нужны для размещения на персональном сайте + возможность сделать постер 40 на 50.Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо: Нарисовать пошаговую инструкцию по забиванию гвоздей в четырех картинках в стиле как в прикрепленном файле . На первой картинке изображен человек в пиджаке и галстуке, которому нужно для чего-либо (проявляйте фантазию) прибить гвоздь. Он изображен ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать карту проезда к офису. Есть эскиз от руки. Карта нужна, так как не могут многие люди найти офис... точнее сложно находят. Нужно нарисовать карту с основными ориентирами.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $15
Требуется человек, с опытом работы в Corel. Время работы около полутра часа. Подробнее в ICQ 95503030. ВладИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно 5 контекстных шапок: Главная, Услуги, Каталог недвижимости, Публикации, Контакты. Характеристики картинки: Ширина 898 точек; Высота 190 точек; Разрешение от 108 точек/дюйм; Размер 20 – 100 кб.; Формат JPG. Задачи сайта: продажа недвижимости за рубежом. Принятых вариантов может быть несколько. Пожалуйста, оцените свои ...Иллюстрации и Рисунки5 исполнителейЗавершен16 лет назад