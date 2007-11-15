Отрисовать в кривых диаграмму

Есть диаграмма железо-углерод. Есть жена с профильным образованием. Есть желание сделать приятный сюрприз.

В первом аттаче исходная картинка. На ее основе хотелось бы получить масштабируемую доку в кривых для распечатки на A3. Или на футболке. Поэтому поле должно быть без заливки белым. В смысле, чтобы при распечатке на однотонной футблоке, не оказалось белого фона.

Саму сетку серым, едва заметным цветом, кривые диаграммы красным (ближе к бордовому цвету), штрих-пунктир серым (чуть заметнее сетки), буквы, обозначающие критические точки графика (A, B, C, ...) синим, сам текст и числовые значение черным.

Очень важно соблюдение пропорций и этих всех ледибуритных названий — иначе все насмарку, она в таких вещах профанства не любит и выйдет не подарок, а поделка.