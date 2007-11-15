Отрисовать в кривых диаграмму

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть диаграмма железо-углерод. Есть жена с профильным образованием. Есть желание сделать приятный сюрприз.

В первом аттаче исходная картинка. На ее основе хотелось бы получить масштабируемую доку в кривых для распечатки на A3. Или на футболке. Поэтому поле должно быть без заливки белым. В смысле, чтобы при распечатке на однотонной футблоке, не оказалось белого фона.

Саму сетку серым, едва заметным цветом, кривые диаграммы красным (ближе к бордовому цвету), штрих-пунктир серым (чуть заметнее сетки), буквы, обозначающие критические точки графика (A, B, C, ...) синим, сам текст и числовые значение черным.

Очень важно соблюдение пропорций и этих всех ледибуритных названий — иначе все насмарку, она в таких вещах профанства не любит и выйдет не подарок, а поделка.

16 лет назад
html_makeup
Украина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
hrumk
62 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
9 дней
Работа сделана на отлично, жена счастлива, а значит и я -)
Очень приятный в общении заказчик. Ответственный и обязательный. Рекомендую...
  • Похожие заказы

  • Создание креативных дизайнов для молодежной одежды

    Требуется создание креативных молодежных дизайнов (флюро, светящихся в темноте и с др. спецэффектами) для печати на футболках и толстовках в стиле: http://gooood.ru А также дизайнов с приколами. Желательно иметь опыт в создании дизайнов для печати ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Тематические картинки для игрового сайта и клиента

    $500

    ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Необходимо нарисовать тематические картинки для каждого из разделов игрового сайта и картинки для программы-клиента (ссылок не оставляю, т.к. все ссылки будут при личном общении). Общий объем работы таков (так сказать, краткое ТЗ): 1. Примерно 15-20 тематических ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рисунок клевер и божья коровка

    Доброго времени суток коллеги! требуется векторный (желательно в кореле) рисунок четырехлистного клевера покрытого росой, по которому ползет божия коровка. Рисунок должен быть сочный и реалистичный, как в уроках по использованию мешей. З.Ы. клевер вижу со стебельком, листьями чуть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обложки для эл.книг

    Здесь: http://www.gennadij.pavlenko.name/shop/cat_gennadij.pavlenko.name.html для каждого товара надо сделать 3д обложку. Называйте пожалуйста разумные цены:-) делайте скидки на объем.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна графика для онлайн-игры

    Требуется нарисовать 56 небольших картинок для онлайн-игры. Условия участия - предоставление по 1 готовой картинке из 3х тем (см. приложение) - постройка, технология, юнит. Это необходимо для оценки стиля исполнения (иными словами выбрано будет то что понравиться ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать верх для сайта

    $200

    Нарисовать верх для сайта, balanda.ru. (сайт уже есть) Это юридический сайт, который будет посвящен уголовному праву. В высланном рисунке, рукой нарисована перспектива, камеры. Нужно оформить только верх сайта. Основная идея: камера в перспективе, какие-то люди, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Векторный арт людей в поцелуе

    $300

    Необходимы векторные иллюстрации трех парней и трех девушек в поцелуе. На иллюстрации парни смотрят вправо, девушки смотрят влево. В итоге все будет анимировано (это уже моя забота). Нарисовать следует таким образом чтобы под любого парня ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фотографирование домов

    Примитивная работа. Нужно ходить с фотоапаратом по улице (центральная часть города) и фотографировать здания. Подряд все, сначала по одной стороне улицы затем по другой. В иделае нужно отфоткать несколько тысяч зданий. Работы много. Фоткать нужно только ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад