Нужна графика для онлайн-игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок308 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарисовать 56 небольших картинок для онлайн-игры.

Условия участия - предоставление по 1 готовой картинке из 3х тем (см. приложение) - постройка, технология, юнит.

Это необходимо для оценки стиля исполнения (иными словами выбрано будет то что понравиться и работать будем с ним).

Критерии отбора: стоимость, стиль.

PS: объявление стоимости и предоставление материалов описаных в условиях обязательны!!!.

16 лет назад
fomitch
Gewissen Alex 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад