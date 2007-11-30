Нарисовать верх для сайта, balanda.ru. (сайт уже есть) Это юридический сайт, который будет посвящен уголовному праву. В высланном рисунке, рукой нарисована перспектива, камеры. Нужно оформить только верх сайта. Основная идея: камера в перспективе, какие-то люди, койки, в общем, все, что может находиться в таком помещении. Возможно, можно как-то нарисовать смотровое окно, через которое заключенные получают еду. Предпочтения: мне нравятся вещи с элементами трехмерности (например, одна из коек ножками вылезает за рамки рисунка). Впечатления от увиденного должно быть не очень грустным, но, в тоже время, заставлять задуматься...

Сайт первоначально задумывался как черно-белый. В последующем добавлены красные кубики в меню и на полоске справа. Стиль: реалистичная манера. Вариант 1: тюремная камера в перспективе, темно. где-то в глубине окно с решеткой. Тюремная мебель. Обязательно чтобы были люди. Один сидит и ест баланду. Вариант 2: почти во всю шапку откинут лючок для подачи баланды, на нем стоит миска, которую одной рукой держит заключенный. Из камеры на зрителей смотрят люди. Мебель, выходит на белое поле с текстом (для того, чтобы не было ощущения прямоугольника).

Уважаемые фрилансеры, мне нужен художник, а не дизайнер. Скетчи, коллажи не предлагать. Рисунок должен быть реалистичен, поэтому не должно быть очевидного вектора. Возможно граффити, но без уклона в сторону комикса.

Размер картинки: 820х380 pixels. Легкость и гармоничное соединение с блоком меню приветствуется.

Жду Вашего ответа,

С уважением, Евгений.