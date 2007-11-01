Векторный арт людей в поцелуе

Необходимы векторные иллюстрации трех парней и трех девушек в поцелуе. На иллюстрации парни смотрят вправо, девушки смотрят влево. В итоге все будет анимировано (это уже моя забота). Нарисовать следует таким образом чтобы под любого парня я мог подставить любую девушку и наоборот.

В качестве парней и девушек выступают реальные образы с телевиденья. Фотоматериалы предоставляются мною. Соответственно парни и девушки на картинках должны быть похожи на свои реальные прообразы.

Сроки - неделя. Стилистика и детализация -обязательно- как на прикрепленных примерах. Если в Вашем портфолио нет работ такого уровня - лучше не пишите, сэконом друг другу время.

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