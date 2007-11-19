Обложки для эл.книг

Иллюстрации и РисункиЗавершен18 заявок347 просмотров
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для каждого товара надо сделать 3д обложку.

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16 лет назад
mikerussia
Геннадий 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$100
работать с Ириной оч.понравилось. Легко и просто. Не подходит это? Хорошо. А как вот это? Уже лучше? Отлично! Тогда вот так.... Ну и т.д.. То есть, никаких проблем не возникло, что приятно. Рекомендую!
Работа принималась без придирок, рабочие моменты решались оперативно. Сотрудничеством довольна, надеюсь на продолжение.
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