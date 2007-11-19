Обложки для эл.книг

Требуется создание креативных молодежных дизайнов (флюро, светящихся в темноте и с др. спецэффектами) для печати на футболках и толстовках в стиле: http://gooood.ru А также дизайнов с приколами. Желательно иметь опыт в создании дизайнов для печати ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здесь: http://www.gennadij.pavlenko.name/shop/cat_gennadij.pavlenko.name.html
для каждого товара надо сделать 3д обложку.
Называйте пожалуйста разумные цены:-)
делайте скидки на объем.
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