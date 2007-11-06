Требуется создание креативных молодежных дизайнов (флюро, светящихся в темноте и с др. спецэффектами) для печати на футболках и толстовках в стиле: http://gooood.ru А также дизайнов с приколами. Желательно иметь опыт в создании дизайнов для печати ...
Тематические картинки для игрового сайта и клиента
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Необходимо нарисовать тематические картинки для каждого из разделов игрового сайта и картинки для программы-клиента (ссылок не оставляю, т.к. все ссылки будут при личном общении).
Общий объем работы таков (так сказать, краткое ТЗ):
1. Примерно 15-20 тематических картинок на сайт.
2. Насколько картинок игровых столов для программы-клиента
3. Набор персонажей (аватаров), которые будут сидеть (играть) за нарисованными столами.
Хочется увидеть достойного исполнителя, с творческим подходом к работе.
Господа, желающих получить эту работу много, а профессиональных исполнителей мало. Общаться с каждым, к сожалению, времени нет (тем более, опыт общения подсказывает, что чаще всего кадидат сначала 2 часа морочит голову, а потом отсеивается).
Поэтому, предлагаю поступить следующим образом: каждый из Вас считает себя достойным исполнителем, однако выбран будет только один. Я не устраиваю конкурс, но я предлагаю Вам не словами, а делом, показать, что Вы действительно можете справиться с этой работой (тем более, если Вы профи - у Вас это не займет много времени).
Задача такова:
1. нарисуйте в псевдо-3Д проекции стол с сидящими за столом игроками (играющими в покер).
2. проекцию фигурок и стола смотрите на сайте europoker.com или partypoker.com
3. фигурки игроков должны быть зверюшками - зайчик, медведь, лиса, волк. Стиль нарисованных персонажей - на усмотрение художника.
4. на столе должен быть логотип, ссылку на который я дам тем исполнителям, которые хотят попробовать свои силы в этом проекте.
Как видите, задача не сложная. Кто нарисует лучше всех стол с четырьмя играющими персонажами, тот получит весь заказ целиком.
Предпочтение отдаю Питерским исполнителям, но если Вы - талант, то местоположение роли не играет.
Кто заинтересован, не пишите тут, стучитесь в аську: 487109602, или звоните по телефону +79110897005
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