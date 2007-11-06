Тематические картинки для игрового сайта и клиента

$500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки346 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

Необходимо нарисовать тематические картинки для каждого из разделов игрового сайта и картинки для программы-клиента (ссылок не оставляю, т.к. все ссылки будут при личном общении).

Общий объем работы таков (так сказать, краткое ТЗ):

1. Примерно 15-20 тематических картинок на сайт.

2. Насколько картинок игровых столов для программы-клиента

3. Набор персонажей (аватаров), которые будут сидеть (играть) за нарисованными столами.

Хочется увидеть достойного исполнителя, с творческим подходом к работе.

Господа, желающих получить эту работу много, а профессиональных исполнителей мало. Общаться с каждым, к сожалению, времени нет (тем более, опыт общения подсказывает, что чаще всего кадидат сначала 2 часа морочит голову, а потом отсеивается).

Поэтому, предлагаю поступить следующим образом: каждый из Вас считает себя достойным исполнителем, однако выбран будет только один. Я не устраиваю конкурс, но я предлагаю Вам не словами, а делом, показать, что Вы действительно можете справиться с этой работой (тем более, если Вы профи - у Вас это не займет много времени).

Задача такова:

1. нарисуйте в псевдо-3Д проекции стол с сидящими за столом игроками (играющими в покер).

2. проекцию фигурок и стола смотрите на сайте europoker.com или partypoker.com

3. фигурки игроков должны быть зверюшками - зайчик, медведь, лиса, волк. Стиль нарисованных персонажей - на усмотрение художника.

4. на столе должен быть логотип, ссылку на который я дам тем исполнителям, которые хотят попробовать свои силы в этом проекте.

Как видите, задача не сложная. Кто нарисует лучше всех стол с четырьмя играющими персонажами, тот получит весь заказ целиком.

Предпочтение отдаю Питерским исполнителям, но если Вы - талант, то местоположение роли не играет.

Кто заинтересован, не пишите тут, стучитесь в аську: 487109602, или звоните по телефону +79110897005

16 лет назад
ArtQuality
Гость 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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