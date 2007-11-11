Рисунок клевер и божья коровка

Примитивная работа. Нужно ходить с фотоапаратом по улице (центральная часть города) и фотографировать здания. Подряд все, сначала по одной стороне улицы затем по другой. В иделае нужно отфоткать несколько тысяч зданий. Работы много. Фоткать нужно только ...