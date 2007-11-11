Рисунок клевер и божья коровка

Иллюстрации и РисункиЗавершен15 заявок409 просмотров
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Доброго времени суток коллеги!

требуется векторный (желательно в кореле) рисунок четырехлистного клевера покрытого росой, по которому ползет божия коровка.

Рисунок должен быть сочный и реалистичный, как в уроках по использованию мешей.

З.Ы. клевер вижу со стебельком, листьями чуть повернут вправо, фона нет, т.е. прозрачный.

16 лет назад
rech
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
koten-0k
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
Хорошее соотношение цена/качество + очень быстрые сроки и приятное сотрудничество!
Как заказчик не придирчивый, надёжный и приятный в общении. Рада сотрудничеству!
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