Ресурс о недвижимости с доской объявлений

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок318 просмотров
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Сайт газеты о недвижимости в одном из регионов страны.

на сайте необходимо сделоть доску объявлений, или раздел объявлений с формой подачи объявления в газету.

пожелание - возможность добовления разделов как в новости нак и в раздел объявлений, простото в управление

16 лет назад
nikolite
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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