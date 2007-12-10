Разработка поискового сайта (L&F)

$7500
Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Функции сайта: Аккамулирование и поиск информации (по ключевому слову, разделам) на сайте. после тестирования подключение к биллинговой системе.

Требования:

- Разработать дизайн сайта

- Програмирование

- Раскрутка / продвижение в первую очередь по Москве; далее Россия

Пишите на [email protected]

16 лет назад
nur001
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Анализатор подозрительных файлов

    Требуется поднять с нуля систему "анализатор подозрительных файлов"(ONLINE VIRUS CHECKER) Основная задача: создать сервис, аналог www.virustotal.com 1:1, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Все предложения ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт строительной фирмы (почти клон)

    Нужно создать практически копию сайта. Создать дизайн, получить одобрение, а потом натянуть на оболочку. Предлагайте цены и сроки. Сроки сжатые, предоплата после одобрения дизайна! Возможно дальнейшее сотрудничество

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта для крупной компании

    $1600

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Предлагаем вам выполнить заказ крупной транспортной компании. Что требуется: дизайн сайта ТЗ есть, flash шапка, верстка и наполнение информацией. От вас: креативный подход, скорость работы, качественные услуги. ТЗ вышлем выбранному кандидату. Все предложения ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта из готового шаблона

    Имеется готовый сайт www.ib-whc.ru. Необходимо перенести его на другой домен, поставить переадресацию со старого домена. Поменять шаблон. Шаблон уже подобрал. Контент можно не переносить - это я сделаю сам. Просто настроить навигацию.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать почти "клон" сайта

    Нужно сделать клон сайта http://www.benzworld.org на том же движке, или предлагайте свое. Самое важное, что бы сайт хорошо индексировался. Интересует срок и стоимость. Дизайн нужен минимальный, но со вкусом. Появятся пару новых разделов. Исполнитель интересует из Санкт-Петербурга, так как ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт поиска работы

    $600

    Необходим сайт (портал) поиска работы с дополнительными сервисами (курсы валют, прогноз погоды, гороскоп,карта города, новости).

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка простого строгого, но стильного дизайна

    $300

    Разработка простого строгого, но стильного дизайна для сайта компании, импортирующей автомобили. Написание кода под функции всех страниц. Набор страниц: - 5-7 шаблонных страниц с статичной информацией; - страница с формой контактов; - 3 динамических ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Развлекательный портал

    Сколько будет стоить создать развелкательный портал?И кто возмется его делать и за какую стоимость? ---На подобии capa.ru Обновление новостей итд...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад