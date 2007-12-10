Требуется поднять с нуля систему "анализатор подозрительных файлов"(ONLINE VIRUS CHECKER) Основная задача: создать сервис, аналог www.virustotal.com 1:1, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Все предложения ...
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Требуется разработка сайта партнерской программы.
Подробности по тел. +7 916 157 87 70.
Необходимо, чтобы исполнитель территориально находился в Москве.
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