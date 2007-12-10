Создание лого и веб-сайта визитки

Нужен вебмастер/дизайнер, который бы разработал логотип и затем сделал бы сайт-визитку, страниц на 6-8.

Стоимость работы 100 вмз. Если работа будет выполнена в срок и качественно, будет бонус в размере 20 вмз.

Есть техническое задание в котором четко описаны требования, поэтому работа не должна составить большого труда.