Веб-разработка
Опыт веб-разработки более 2-х лет
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— HTML, xHTML, CSS
— JavaScript, jQuery
— XML, XSL
— Java (SE, EE)
— PHP
— MySQL
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Сертификаты:
• «Основы HTML и CSS»
• «JavaScript. Основы веб-программирования»
• «Программирование на Java»
• «Основы PHP 5.2»
• «Основы программирования и баз данных»
• «Управление IT проектами»
• «Работа в Adobe Photoshop CS»
• и некоторые другие
Сданные тесты и сертификаты Центра «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана на странице http://www.specialist.ru/profile/public/262393
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Обязательный, интелегентный, порядочный. Смело советую Александра при выборе исполнителя ваших проектов! Будем продолжать сотрудничать!
Ответный отзыв
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