sashka

Александр sashka

 
39 летБеларусь/Гомель
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-разработка

Опыт веб-разработки более 2-х лет

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— HTML, xHTML, CSS

— JavaScript, jQuery

— XML, XSL

— Java (SE, EE)

— PHP

— MySQL

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Сертификаты:

• «Основы HTML и CSS»

• «JavaScript. Основы веб-программирования»

• «Программирование на Java»

• «Основы PHP 5.2»

• «Основы программирования и баз данных»

• «Управление IT проектами»

• «Работа в Adobe Photoshop CS»

• и некоторые другие

Сданные тесты и сертификаты Центра «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана на странице http://www.specialist.ru/profile/public/262393

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PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
Отзывы заказчиков
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Размещение инф. на сайте. Знанние HTML обязательно
Обязательный, интелегентный, порядочный. Смело советую Александра при выборе исполнителя ваших проектов! Будем продолжать сотрудничать!
Что для фрилансера нужно? Развернутое описание задачи. Своевременная оплата. Бонусы за перевыполнение плана... - все эти моменты в процессе работы тут выполняются. Заказчик производит только положительное впечатление.
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