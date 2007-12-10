Редизайн сайта

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок216 просмотров
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Все что есть в старом сайте в плане навигации - оставить как есть.

Предложить более современный и стильный дизайн.

Желательно увидеть эскиз сразу, либо работы в портфолио по дизайну.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
Elena_M
Елена 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
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