Создание музыкального сайта

Нужен вебмастер/дизайнер, который бы разработал логотип и затем сделал бы сайт-визитку, страниц на 6-8. Стоимость работы 100 вмз. Если работа будет выполнена в срок и качественно, будет бонус в размере 20 вмз. Есть техническое задание в ...
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