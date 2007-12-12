Разработка сайта для федерации волейбола

$500
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка316 просмотров
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#1$

Сайты спортивных организаций, на которых можно посмотреть структуру и наполнение:

Спартак Приморье spartakbasket.ru – неплохая структура

http://volley.krug.ua/ru/start/

http://vldinamo.infodesign.ru/

http://www.vcdynamo.ru/

http://www.dinamo-yantar.ru/

http://www.pfl.ru/

http://volley.ru/ - клевый дизайн с интересной флэшой + хорошая инфа!!!

http://www.luch-energy.ru/?club-advertising

Основное в дизайне: яркий, привлекательный; Цвета: желтый, красный, синий

Идея: лето, пляж, сетка, мяч – должно быть солнечное настроение

основные Модули: состав команды, фотогаллерея, результаты соревнований – таблицы, архив новостей, новости, вопрос-ответ, форма обратной связи

Нужно делать кабинет администратора, чтобы они могли сами добавлять инфу

16 лет назад
crynash
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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