Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки283 просмотра
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Требуется программист с уверенным знанием php, mysql, ajax, css для написания на основании технического задания веб проекта и предоставленных макетов дизайна. Ждем ваших предложений после прочтения технического задания. Убедительная просьба прежде чем называть ожидаемый бюджет и сроки - ВНИМАТЕЛЬНО прочтите техническое задание и свяжитесь с нами для выяснения всех тонкостей и деталей.

Оплата при желании через систему безопастной сделки.

16 лет назад
royksopp
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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