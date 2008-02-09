Сервис по пересылке данных

$100
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок296 просмотров
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1. создать программу, без глючную!

16 лет назад
AMBAL
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Jip
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
27 отзывов(-1)
16 лет назад
$700
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик, с выплатами никаких проблем, всё чётко и в срок! Постановка задачи понятная, на технически обоснованные компромиссы идёт без проблем, всё очень классно :)
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