Партнерская программа, довольно сложная

Ключевые особенности:

*Сайт должен обеспечить веб-мастера удобным(простым, понятным) инструментом заработка денег на своем сайте(ах), путем размещения на них рекламных блоков(ссылок),как можно большим количеством способов.

*Сайт должен обеспечить рекламодателя удобным инструментом, для рекламы/продвижения своих товаров, сайтов, рекламных акций, как можно большим количеством способов.

*На сайте должна быть своя валюта, в которую будут конвертироваться деньги, вводимые веб-мастерами и рекламодателями. Все операции купли-продажи на сайте буду совершаться через свою валюту.

*На сайте должен быть обменный пункт, для обмена виртуальной валюты на любую другую популярную электронную валюту, для обмена валюты между собой (webmoney, yandex деньги, … )

*На сайте должна быть система рефералов, для привлечения как можно большего количества веб-мастеров и рекламодателей. Система рефералов должна быть гибкой, с выбором количества уровней, со сменой процентов на любом из уровней.

*На сайте должен быть представлен свой интернет магазин, представляющий совокупность товаров рекламируемых веб-мастерами, услуг, возможно прочее.

Как можно более гибкий и настраиваемый.

*На сайте должна быть богатая статистика, позволяющая смотреть рекламодателю данные по продажам его товаров, заходам по ссылкам и т.п., а так же статистика для веб-мастера.

*На сайте должна быть система рейтинга, созданная для облегчения рекламодателю выбора сайта на котором поместить рекламу. Также система рейтинга и для веб-мастера, чтобы знать, какие рекламодатели лучше «продаются».

по запросу вышлю полное ТЗ.

проект серьезный.

привествуется опыт написания партнерских программ...