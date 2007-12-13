Партнерская программа, довольно сложная

Описание прикреплено в файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ключевые особенности:
*Сайт должен обеспечить веб-мастера удобным(простым, понятным) инструментом заработка денег на своем сайте(ах), путем размещения на них рекламных блоков(ссылок),как можно большим количеством способов.
*Сайт должен обеспечить рекламодателя удобным инструментом, для рекламы/продвижения своих товаров, сайтов, рекламных акций, как можно большим количеством способов.
*На сайте должна быть своя валюта, в которую будут конвертироваться деньги, вводимые веб-мастерами и рекламодателями. Все операции купли-продажи на сайте буду совершаться через свою валюту.
*На сайте должен быть обменный пункт, для обмена виртуальной валюты на любую другую популярную электронную валюту, для обмена валюты между собой (webmoney, yandex деньги, … )
*На сайте должна быть система рефералов, для привлечения как можно большего количества веб-мастеров и рекламодателей. Система рефералов должна быть гибкой, с выбором количества уровней, со сменой процентов на любом из уровней.
*На сайте должен быть представлен свой интернет магазин, представляющий совокупность товаров рекламируемых веб-мастерами, услуг, возможно прочее.
Как можно более гибкий и настраиваемый.
*На сайте должна быть богатая статистика, позволяющая смотреть рекламодателю данные по продажам его товаров, заходам по ссылкам и т.п., а так же статистика для веб-мастера.
*На сайте должна быть система рейтинга, созданная для облегчения рекламодателю выбора сайта на котором поместить рекламу. Также система рейтинга и для веб-мастера, чтобы знать, какие рекламодатели лучше «продаются».
по запросу вышлю полное ТЗ.
проект серьезный.
привествуется опыт написания партнерских программ...
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