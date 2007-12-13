Отладить бизнес-сайт

$400
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок286 просмотров
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ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: ОТЛАДКА ИСХОДНИКОВ НА СВОЕМ ХОСТИНГЕ, ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА - ОПЛАТА 50% И ПЕРЕНОС НА НАШ ХОСТИНГ.

ОСТАЛЬНЫЕ 50% ПОСЛЕ ОТЛАДКИ НА НАШЕМ ХОСТИНГЕ. СРОК РАБОТЫ - НЕДЕЛЯ/НЕДЕЛЯ. НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ.

Оплата любым способом.

http://www.danona.wing.com.ua/

недоделанный вариант, на чужом хостинге

Задача:

создание каталога продукции с возможностью выбора товара для

формирования заказа (электронный магазин) как для частных лиц, так и

для юридических лиц - дилеров. Есть исходники, которые готов выслать по запросу.

Необходимые разделы:

Информация для дилеров - регистрация, условия работы, закрытый доступ к набору

документов, личные заказы.

Описание компании - история, контакты.

Список дилеров - где купить товар в розницу.

Каталог товаров - 3 различные товарные группы (Классика,Гостиничная

мебель, Модерн) и около 5 различных композиций/наименований в каждой.

В каждую композицию входит от 10 до 20 элементов.

Примерный перечень страниц:

- Главная

- Товарная группа

- Наименования в группе

- Композиция/набор элементов

- Отдельный элемент мебели

- Список дилеров

- Промо-страницы/новости

Под паролем/для администрирования:

- Список товаров в корзине

- Форма оформления заказа

- Форма регистрации

- Форма редактирования данных

- Список документов для дилеров/информационная страница

- История заказов

Админ. часть

Функции: добавление / редактирование товаров в каталоге, просмотр / редактирование списка дилеров, просмотр заказов с сайта, добавление новых информационных разделов

Цена генерируется из стоимости единицы товара в у.е., умноженной на 48 руб.

Должна быть возможность изменять стоимость у.е., чтобы автоматически изменялись цены.

2 группы пользователей: дилер и "просто" покупатель)

Регистрация дилеров (примерно): ФИО, тел., e-mail, сайт, компания, адрес, пароль.

Для пользователя цены только в рублях! У.е. только для внутреннего расчета!

Разница между обычным покупателем и дилером - в скидке от цены, по которой выставляется счет на оплату.

Остальное у них все более-менее совпадает.

Должна быть общая картинка и отдельные элементы с описанием

Вместе с картинкой должны быть указаны размеры и цена.

например: Классика/Модель "Аная"

1 фото - общая композиция/напр.спальня

под ней

2 шкаф

3 комод

4 тумбочка1/тумбочка2

то есть в каждой товарной группе должна быть 1 фото каждой общей композиции (около 5) и разбивка по каждому элементу.

Разделы Гостиничная мебель и Модерн, можно сделать на базе магазина, но без указания цены - то есть, чтоб можно было отметить разный товар и отправить

запрос на просчет (например через корзину).

При выборе раздела, сперва выводитятся фото общих композициЙ, при выборе - фото композиции, общая стоимость и разбивка по элементам с возможностью выбора

отдельных элементов.

счет на оплату выставляется на основании заказа из корзины покупателя. На

основании счета генерируется квитанция на оплату, куда подставляется

ФИО/фирма, номер счета и его дата. То есть, конечный момент оформления

покупки - это генерация счета, и по необходимости, по отдельной ссылке

покупатель может сгенерировать себе квитанцию на оплату

После отправки заказа формируется письмо и отправляется на e-mail + заказ дублируется в админ. части

Посмотрите эти ссылки как пример:

http://quittance.ru/

По технике исполнения: хотелось бы чтоб разделы сайта имели

соответствующее название на английском, т.е.:

дилерам danona.su/dealers

про данона ../about

модерн /modern

посмотрите www.danona.com www.danakcontract.com - это международные сайты продукции которую мы представляем

картинки находятся на http://danona.su/discount.zip

Список дилеров - представляет собой просто название фирм и их контактные данные, выведенные списком на странице,связан с зарегистрированными. Должна быть возможность выбора в

административной части.

Модификация дизайна нужна незначительная, отцентровать нижний блок информации.

16 лет назад
voldemarxxx
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$400
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