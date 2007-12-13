Отладить бизнес-сайт

1. Необходимо создание интернет магазина под ключ 2. Платформа на которой будет создан магазин должена быть максимально простой и удобной, что бы была возможность самому администрировать, познания в програмировании отсуствуют 3. Магазин будет состоять из каталога продукции, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: ОТЛАДКА ИСХОДНИКОВ НА СВОЕМ ХОСТИНГЕ, ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА - ОПЛАТА 50% И ПЕРЕНОС НА НАШ ХОСТИНГ.
ОСТАЛЬНЫЕ 50% ПОСЛЕ ОТЛАДКИ НА НАШЕМ ХОСТИНГЕ. СРОК РАБОТЫ - НЕДЕЛЯ/НЕДЕЛЯ. НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ.
Оплата любым способом.
http://www.danona.wing.com.ua/
недоделанный вариант, на чужом хостинге
Задача:
создание каталога продукции с возможностью выбора товара для
формирования заказа (электронный магазин) как для частных лиц, так и
для юридических лиц - дилеров. Есть исходники, которые готов выслать по запросу.
Необходимые разделы:
Информация для дилеров - регистрация, условия работы, закрытый доступ к набору
документов, личные заказы.
Описание компании - история, контакты.
Список дилеров - где купить товар в розницу.
Каталог товаров - 3 различные товарные группы (Классика,Гостиничная
мебель, Модерн) и около 5 различных композиций/наименований в каждой.
В каждую композицию входит от 10 до 20 элементов.
Примерный перечень страниц:
- Главная
- Товарная группа
- Наименования в группе
- Композиция/набор элементов
- Отдельный элемент мебели
- Список дилеров
- Промо-страницы/новости
Под паролем/для администрирования:
- Список товаров в корзине
- Форма оформления заказа
- Форма регистрации
- Форма редактирования данных
- Список документов для дилеров/информационная страница
- История заказов
Админ. часть
Функции: добавление / редактирование товаров в каталоге, просмотр / редактирование списка дилеров, просмотр заказов с сайта, добавление новых информационных разделов
Цена генерируется из стоимости единицы товара в у.е., умноженной на 48 руб.
Должна быть возможность изменять стоимость у.е., чтобы автоматически изменялись цены.
2 группы пользователей: дилер и "просто" покупатель)
Регистрация дилеров (примерно): ФИО, тел., e-mail, сайт, компания, адрес, пароль.
Для пользователя цены только в рублях! У.е. только для внутреннего расчета!
Разница между обычным покупателем и дилером - в скидке от цены, по которой выставляется счет на оплату.
Остальное у них все более-менее совпадает.
Должна быть общая картинка и отдельные элементы с описанием
Вместе с картинкой должны быть указаны размеры и цена.
например: Классика/Модель "Аная"
1 фото - общая композиция/напр.спальня
под ней
2 шкаф
3 комод
4 тумбочка1/тумбочка2
то есть в каждой товарной группе должна быть 1 фото каждой общей композиции (около 5) и разбивка по каждому элементу.
Разделы Гостиничная мебель и Модерн, можно сделать на базе магазина, но без указания цены - то есть, чтоб можно было отметить разный товар и отправить
запрос на просчет (например через корзину).
При выборе раздела, сперва выводитятся фото общих композициЙ, при выборе - фото композиции, общая стоимость и разбивка по элементам с возможностью выбора
отдельных элементов.
счет на оплату выставляется на основании заказа из корзины покупателя. На
основании счета генерируется квитанция на оплату, куда подставляется
ФИО/фирма, номер счета и его дата. То есть, конечный момент оформления
покупки - это генерация счета, и по необходимости, по отдельной ссылке
покупатель может сгенерировать себе квитанцию на оплату
После отправки заказа формируется письмо и отправляется на e-mail + заказ дублируется в админ. части
Посмотрите эти ссылки как пример:
По технике исполнения: хотелось бы чтоб разделы сайта имели
соответствующее название на английском, т.е.:
дилерам danona.su/dealers
про данона ../about
модерн /modern
посмотрите www.danona.com www.danakcontract.com - это международные сайты продукции которую мы представляем
картинки находятся на http://danona.su/discount.zip
Список дилеров - представляет собой просто название фирм и их контактные данные, выведенные списком на странице,связан с зарегистрированными. Должна быть возможность выбора в
административной части.
Модификация дизайна нужна незначительная, отцентровать нижний блок информации.
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